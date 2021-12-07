Догнать план: АВТОВАЗ продолжает работать по 6 дней в неделю — журнал За рулем

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Догнать план: АВТОВАЗ продолжает работать по 6 дней в неделю

Два конвейера из трех пытаются сократить отставание — на них вводят рабочие субботы за двойную оплату.

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Нынешняя рабочая неделя станет второй шестидневкой подряд для двух «ниток» тольяттинского конвейера — рабочая суббота 11 декабря и двойная оплата за этот день ожидают тружеников первой смены в производствах ПАП В0 (здесь собирают Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и СКП, где делают внедорожники Niva Travel и Niva Legend.

В таком режиме эти производства отработали и прошлую неделю, что позволило дополнительно выпустить более 600 автомобилей, сообщает паблик ВКонтакте «Нетипичный АВТОВАЗ». А вот сборочно-кузовное производство Kalina, где ведется сборка семейства Lada Granta, похвастать сверхпроизводительностью пока не может — до 8 декабря этот конвейер находился в простое.

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Начиная с мая 2021 года сборочные конвейеры тольяттинского завода АВТОВАЗ работают с перебоями; причина тому — мировой дефицит микрочипов. Рабочими субботами в конце года предприятие планирует сократить отставание от плановых показателей выпуска автомобилей.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

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