Редкий универсал Волга продают за миллион — журнал За рулем

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Редкий универсал Волга продают за миллион

Уникальный автомобиль 1969 года выпуска до сих пор на ходу.

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В интернете появилось объявление о продаже пятидверного универсала ГАЗ-22 Волга за 999 999 рублей. Ретроавтомобиль предлагается в Москве, и он до сих пор на ходу. Известно, что эти машины эксплуатировались на госпредприятиях и в свободную продажу практически не поступали. Правда, один такой универсал был у Юрия Никулина и служил для перевозки циркового реквизита.

Пяти- и семиместные универсалы с трансформируемым салоном выпускали в Горьком на заводе ГАЗ с 1962 по 1970 год. Объем багажника модели составлял 2,5 м³, а грузоподъемность — 400 кг.

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Редкий универсал Волга продают за миллион

Грузопассажирский автомобиль использовался в СССР в качестве такси, транспорта скорой помощи (модификация с креплением для носилок) и для перевозки пассажиров с габаритными грузами. За длинную крышу таксисты прозвали модель «сараем».

Редкий универсал Волга продают за миллион

Выставленный на продажу на Авито.Авто ГАЗ-22 Волга 1969 года выпуска имеет пробег 45 тыс. км и оснащен 2,4-литровым мотором, мощностью 75 л.с. и механической коробкой передач. По ПТС у автомобиля 3 владельца.

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В объявлении говорится, что автомобиль отреставрирован: восстановлен кузов, полностью перебран двигатель, заменено сцепление, восстановлен радиатор, проверена и исправлена вся электрика, поставлены дисковые тормоза, перешит салон, а в «бардачке» имеется магнитола.

На все проведенные работы имеются соответствующие документы.

Редкий универсал Волга продают за миллион

Данный автомобиль в этом году прошел экспертизу, имеется пометка об этом в паспорте транспортного средства.

Фото: Depositphotos

Редкий универсал Волга продают за миллион

Уникальный автомобиль 1969 года выпуска до сих пор на ходу.

Редкий универсал Волга продают за миллион — фото 1298882Редкий универсал Волга продают за миллион — фото 1298881Редкий универсал Волга продают за миллион — фото 1298880Редкий универсал Волга продают за миллион
Редкий универсал Волга продают за миллион

Уникальный автомобиль 1969 года выпуска до сих пор на ходу.

Редкий универсал Волга продают за миллион — фото 1298880Редкий универсал Волга продают за миллион — фото 1298881Редкий универсал Волга продают за миллион — фото 1298882Редкий универсал Волга продают за миллион
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