Лукашенко пересядет с Майбаха на Аурус: возьмет в кредит

Об этом узнал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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«Александр Лукашенко дал поручение заменить свой президентский автопарк, отказаться от немецкого Maybach и закупить Aurus». В кредит. Кредит предоставит российский банк», — написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Венидиктов порой выкладывает в соцсети любопытную информацию. Вот и на этот раз раззадорил всех, не пояснив, на какой именно автомобиль пересядет Лукашенко и какой банк предоставит ему кредит.

Сейчас Aurus выпускает бронированный лимузин Senat L700 (цена — от 107 млн руб.), на котором ездит Владимир Путин, и седан Senat S600 (цена — от 24 млн руб.). Дилерами российского премиального бренда являются компании «Авилон» и «Панавто», а производят автомобили в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

До сих пор Лукашенко передвигался на бронированном лимузине Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard W222, изготовленном по индивидуальному заказу. Степень защиты автомобиля такова, что он способен выдержать обстрел автоматной очередью. Из-за брони его вес превышает 5 тонн.

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