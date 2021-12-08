Угон с парковки: суд решил, кто за это заплатит

Автомобиль похитили с платной парковки, хозяйке выплатили компенсацию, а потом машину нашли. Владелица авто отказалась возвращать деньги, и Верховный суд встал на ее сторону.

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Угнали с платной парковки

В декабре 2016 года с платной парковки угнали автомобиль Toyota Corolla. Автовладелица, арендовавшая там машиноместо, подала иск к управляющей компании, которая должна была следить за парковкой, и потребовала выплатить ей 740 000 руб. убытков, 10 000 руб. компенсации морального вреда и 375 000 руб. — штраф за неудовлетворение требований потребителя добровольно. Районный суд Новосибирска пришел к выводу, что отношения владелицы иномарки и управляющей компании в этой ситуации регулировались договором хранения, и удовлетворил иск.

Потом управляющая компания взыскала 740 000 руб. с ЧОП «Баярд» — предприятия, с которым был заключен договор оказания услуг по охране автостоянки. Решение вступило в законную силу, ЧОП выплатило по нему всю сумму, сообщает портал «Право.ру».

Потом нашли

Но через два года угнанную иномарку с перебитыми номерами нашли и передали владелице. ЧОП потребовал вернуть деньги обратно, квалифицируя выплаченную ей сумму как неосновательное обогащение — раз машину нашли. Возвращать деньги женщина не захотела. По ее словам, машиной пользоваться нельзя, на учет ставить тоже, потому что она значится вещественным доказательством по делу об угоне. Кроме того, иномарка за три года подешевела.

Районный суд встал на сторону охранного предприятия и взыскал с хозяйки авто 740 000 руб., а областной суд решение одобрил, не согласившись лишь с суммой. Там решили, неосновательное обогащение — это не деньги, которые она получила от ЧОПа, а найденный автомобиль. Автомобиль с перебитыми номерами не может стоить столько же, сколько в 2016 году. Экспертиза оценила иномарку в 556 000 руб., эту сумму и взыскали с владелицы Тойоты. Но, не согласившись с этим, она дошла до Верховного суда.

Что решил Верховный суд

В Верховном суде напомнили, что неосновательным обогащением считается приобретение имущества за счет другого лица без правовых оснований. В этом деле владелица машины получила все по закону: денежную компенсацию — по решению суда, а автомобиль — по постановлению следователя.

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Поэтому нет оснований считать неосновательным обогащением ни деньги, перечисленные ЧОПом, ни возвращенную иномарку. На новом рассмотрении Новосибирский облсуд отменил решение первой инстанции и отказал охранному предприятию в иске.

Однако юристы напоминают, что в выигрыше автовладелица оказалась только потому, что у нее был заключен договор аренды с собственником парковочного места и все платежи по нему она перечисляла вовремя. В ситуации, когда авто угонят или повредят, пострадавший сможет взыскать компенсацию. Кроме того, на такой договор будут распространяться нормы закона «О защите прав потребителей».

Повреждение авто предметом из-под чужих колес — не ДТП.



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