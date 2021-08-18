Гражданин Белов ехал на своем Toyota Land Cruise Prado, как вдруг на его автомобиль упал металлический предмет. Он лежал на дороге, но впереди идущий Ford Escape наехал на него, и железная деталь вылетела из-под колес. В результате — вмятины на капоте и крыше и разбитое ветровое стекло. Управлял автомобилем Форд гражданин Карманов.
В ГИБДД отказались возбуждать дело об административном правонарушении, так как Карманов ПДД не нарушал. Тогда Белов решил взыскать с него деньги через суд. Эксперт оценил повреждения Toyota в 93 800 рублей плюс расходы на проведение экспертизы и оплата госпошлины. Карманов вины не признал: он ехал с разрешенной скоростью и постороннего предмета на дороге просто не заметил.
Городской суд Амурской области тоже не увидел вины ответчика в случившемся. Судья указал, что тут вмешались обстоятельства непреодолимой силы, Карманов соблюдал разрешенную скорость и дистанцию между машинами и физически не мог предотвратить наезд на предмет. Однако апелляционный суд с этим не согласился и отметил, что по смыслу ст. 1079 ГК («Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих») владельцы источников повышенной опасности отвечают за вред и при отсутствии вины — достаточно самого факта ДТП. Он признал Карманова виновным и обязал выплатить ущерб, это решение поддержал и кассационный суд.
Однако упорный автовладелец дошел до Верховного суда, и тот постановил, что апелляция и кассация неверно истолковали положения ст. 1079 ГК. Суды сослались на п. 1, где говорится об ответственности владельца источника повышенной опасности. А в п. 3 этой же статьи сказано, что владельцы источников повышенной опасности (то есть машин) солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников, пишет сайт Право.ру. Даже в ГИБДД отказались возбуждать дело об административном правонарушении, не увидев состава. То есть Карманов не нарушал ПДД или правила эксплуатации авто (металлический предмет — это не деталь Ford, он оказался на трассе случайно).
Верховный суд постановил решения апелляции и кассации отменить, а дело вернуть в Амурский областной суд.
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