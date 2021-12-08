Новый VW Amarok — первые изображения — журнал За рулем

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Новый VW Amarok - первые изображения

В продажу этот брутальный автомобиль поступит уже в следующем году.

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Новый Volkswagen Amarok сделан на одной базе с Ford Ranger, но выглядит совершенно иначе. Его отличают капот, передние крылья и другие детали кузова, а также фары и решетка радиатора.

По верхней части решетки радиатора, под самым капотом и от фары до фары, кажется, тянется светодиодная полоска, а над лобовым стеклом установлены узкие фонари, которых, кстати, нет у Ford.

Новый VW Amarok — первые изображения

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Кажется, что колесные арки немецкого варианта выступают гораздо дальше, чем у американского. Но, возможно, на эскизах их размер преувеличен. Изображения задней части Amarok пока нет, но там отличий от Ranger должно быть меньше.

Новый VW Amarok — первые изображения

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Зато есть рисунок салона, где виден большой экран мультимедийной системы, рычаг автоматической коробки и цифровая панель приборов. Внешне салон заметно отличается от салона Ranger.

В продаже новый VW Amarok появится в конце следующего года.

Изображения: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

Volkswagen 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сил...

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 — белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой мину...

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел — отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

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