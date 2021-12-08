Новый VW Amarok - первые изображения

Новый Volkswagen Amarok сделан на одной базе с Ford Ranger, но выглядит совершенно иначе. Его отличают капот, передние крылья и другие детали кузова, а также фары и решетка радиатора.
По верхней части решетки радиатора, под самым капотом и от фары до фары, кажется, тянется светодиодная полоска, а над лобовым стеклом установлены узкие фонари, которых, кстати, нет у Ford.
Кажется, что колесные арки немецкого варианта выступают гораздо дальше, чем у американского. Но, возможно, на эскизах их размер преувеличен. Изображения задней части Amarok пока нет, но там отличий от Ranger должно быть меньше.
Зато есть рисунок салона, где виден большой экран мультимедийной системы, рычаг автоматической коробки и цифровая панель приборов. Внешне салон заметно отличается от салона Ranger.
В продаже новый VW Amarok появится в конце следующего года.
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Изображения: Volkswagen