Новый VW Amarok - первые изображения

В продажу этот брутальный автомобиль поступит уже в следующем году.

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Новый Volkswagen Amarok сделан на одной базе с Ford Ranger, но выглядит совершенно иначе. Его отличают капот, передние крылья и другие детали кузова, а также фары и решетка радиатора.

По верхней части решетки радиатора, под самым капотом и от фары до фары, кажется, тянется светодиодная полоска, а над лобовым стеклом установлены узкие фонари, которых, кстати, нет у Ford.

Кажется, что колесные арки немецкого варианта выступают гораздо дальше, чем у американского. Но, возможно, на эскизах их размер преувеличен. Изображения задней части Amarok пока нет, но там отличий от Ranger должно быть меньше.

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Зато есть рисунок салона, где виден большой экран мультимедийной системы, рычаг автоматической коробки и цифровая панель приборов. Внешне салон заметно отличается от салона Ranger.

В продаже новый VW Amarok появится в конце следующего года.

VW полностью отказывается от механических коробок передач.

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Изображения: Volkswagen