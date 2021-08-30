VW прощается с механической коробкой передач

В будущем марка Volkswagen будет предлагать только автоматические коробки передач для легковых автомобилей.

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У бренда легковых автомобилей VW не будет моделей с механической коробкой передач, стало известно немецким СМИ. Этим решением производитель хочет сэкономить средства для более перспективных и высокотехнологичных разработок. Первыми моделями без механики станут кроссовер Tiguan третьего поколения и новый Passat, которые появятся в 2023 году. В других автомобилях механические коробки тоже постепенно исчезнут из обихода, по мере появления новых поколений. Примерно с 2030 года моделей VW с МКП не будет на рынках Китая, США и Европы.

Однако, даже если другие автопроизводители ничего не говорят на сей счет, им также придется попрощаться с механикой, в ближайшие десятилетия она так и так исчезнет из-за перехода на электромобили. Хотя не все производители установили фиксированные даты, после которых они больше не станут предлагать автомобили с ДВС, все более строгие предельные значения выбросов просто не оставят им выбора.

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Доля рынка АКП за последние годы уже выросла по разным причинам: с одной стороны, они стали более экономичными, спортивными и комфортными, в основном за счет перехода с классической автоматической коробки передач на коробку передач с прямым переключением. Современные версии теперь имеют до девяти скоростных диапазонов. С другой — многочисленные системы помощи водителю просто не сочетаются с механической коробкой передач.

Фото: DPA/picture-alliance