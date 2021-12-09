Водители стали самыми нужными работниками года

Всего в сети размещено около 157 900 вакансий водителей — личных, курьеров, служб доставки и грузовиков, такси и так далее, сообщили специалисты HeadHunter, которые провели исследование рынка труда в 2021 году.
Водители оказались более востребованными, чем менеджеры по продажам и продавцы, занявшие вторую и третью строчки рейтинга с 147 300 и 145 700 вакансиями соответственно.
Как подсчитали в «Тинькофф», в среднем водители зарабатывают 43 609 рублей в месяц, что вполне сопоставимо со средней зарплатой по стране (44 076 рублей). При этом есть вакансии, обещающие заработок менее 10 тысяч рублей, и работа, на которой, если верить описанию, можно зарабатывать в месяц 250 тысяч рублей.
Например, водитель-экспедитор с личным грузовым автомобилем может рассчитывать на заработок 130–240 тысяч рублей в месяц. Если же у человека есть легковой автомобиль, права категории «В» и стаж от 1 года, то можно устроиться водителем с заработком 86–150 тысяч рублей. За работу на автомобиле компании предлагают примерно столько же. Это московские расценки. Но в соседних областях заработки практически такие же.
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Фото: Joe Mannarino / Unsplash