Toyota показала тизер двух новых моделей

Их премьера состоится уже в январе 2022 года.

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Это не брутальные кроссоверы, как хотелось бы думать, а два минивэна нового поколения — Noah и Voxy. Обе машины являются младшими «братьями-близнецами» более крупного Alphard, который продается и в России по цене от 6 281 000 рублей.

Дизайн Voxy традиционно агрессивнее, чем у Noah. Но в этот раз внешность Noah «няшной» назвать нельзя. Noah и Voxy будут также представлены в версии GR Sport, в которой получат диски большого диаметра и спортивные обвесы.

На официальном тизере видна только передняя оптика машин и края решеток радиаторов.

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Модель Noah (слева) изменилась гораздо больше, получив решетку радиатора в стиле Lexus и большие боковые воздухозаборники. Voxy (справа) сохранил «двухэтажные» фары и получил отделку хромом.

Оба минивэна имеют длину около 4,7 метров, отличаются от конкурентов очень низким полом и оснащаются тремя рядами сидений.

Скоро все новые Тойоты получат новую улучшенную мультимедийную систему.

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Фото: Toyota