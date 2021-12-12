Аквапринт: окунули машину «с головой» — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Аквапринт: окунули машину «с головой»

На этот раз иммерсионную печать блогеры испытали на автомобиле.

Материалы по теме
Выхлоп-пулемет: новый эксперимент российских блогеров

Для начала напомним вам, что такое аквапринт. По-другому этот способ окраски называется иммерсионной печатью, гидрографикой или аквапечатью.

Изображение (текстура) наносится на поверхность путем погружения детали в воду через рисунок, находящийся на поверхности воды.

Материалы по теме
Вам грозит опасность? Нам запрещено приходить на помощь!Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

24-летний блогер из Новосибирска Mamix, или Максим Монахов, вместе со своей командой тоже однажды решили поэкспериментировать с методом окраски под названием «аквапринт». Взяли емкость с водой, нанесли на поверхность воды краску и окунули в воду предметы.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

В эксперименте «участвовали» лист плотного картона (картина хоть куда!), велосипед (ну так себе), человек (бедняга) и даже автомобиль (вау!). Для последнего пришлось взять огромную емкость с водой, а погружение производить очень медленно, с помощью крана. Что получилось — в этом видео.

Не обошлось и без «издержек производства» — давлением воды выбило заднее стекло. Но в целом эксперимент можно признать удачным.

Видео: YouTube

Наше новое видео
Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП
Новый «кореец» или подержанный «японец»? Результаты теста впечатлили
ГАЗ-67Б — машина Победы и предок всех УАЗов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров939
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: