Аквапринт: окунули машину «с головой»

На этот раз иммерсионную печать блогеры испытали на автомобиле.

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Для начала напомним вам, что такое аквапринт. По-другому этот способ окраски называется иммерсионной печатью, гидрографикой или аквапечатью.

Изображение (текстура) наносится на поверхность путем погружения детали в воду через рисунок, находящийся на поверхности воды.

24-летний блогер из Новосибирска Mamix, или Максим Монахов, вместе со своей командой тоже однажды решили поэкспериментировать с методом окраски под названием «аквапринт». Взяли емкость с водой, нанесли на поверхность воды краску и окунули в воду предметы.

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В эксперименте «участвовали» лист плотного картона (картина хоть куда!), велосипед (ну так себе), человек (бедняга) и даже автомобиль (вау!). Для последнего пришлось взять огромную емкость с водой, а погружение производить очень медленно, с помощью крана. Что получилось — в этом видео.

Не обошлось и без «издержек производства» — давлением воды выбило заднее стекло. Но в целом эксперимент можно признать удачным.

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Видео: YouTube

