Депутат Зафиров погиб из-за грузовика на встречке

Авария произошла в Раменском округе Подмосковья. Вместе с депутатом погиб и ехавший с ним человек.

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ДТП произошло вечером 9 декабря в 23:06 на трассе М5 «Урал», на участке, проходящем по Раменскому городскому округу. Обстоятельства аварии до сих пор до конца не установлены. Известно, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Camry, в котором ехал депутат Эвклид Зафиров, и грузовика Renault. Кто именно был за рулем Тойоты — не говорится, но несколько минут назад появилась информация (ТАСС), что виновником аварии, скорее всего, является водитель грузовика, который вдруг оказался на полосе встречного движения. Но почему — неизвестно. Не называется и имя второго погибшего, управлявшего (или не управлявшего) Тойотой.

В Мособлдуме гибель Зафирова подтвердили:

«Депутат Эвклид Зафиров разбился ночью и погиб. Больше подробностей не знаем, ждем от правоохранительных органов», — приводят РИА «Новости» заявление пресс-службы думы.

Расследованием обстоятельств ДТП занимается прокуратура, о чем заявила в своем Telegram—канале:

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибли два человека».

Эвклиду Зафирову, члену партии «Единая Россия», было 60 лет. Депутатом он избирался по Воскресенскому избирательному округу и входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Фото: сайт Администрация городского округа Коломна, соцсети