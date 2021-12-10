Новый недорогой кроссовер: старт продаж и видео

FAW Bestune T77 официально презентуют в России уже 14 декабря — на онлайн-показе назовут цены и комплектации.

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Даты выхода этой модели на российский рынок ранее смещались, но последний анонсированный компанией срок, судя по всему, будет выдержан: российское представительство компании FAW заявило в Instagram, что 14 декабря 2021 года кроссовер FAW Bestune T77 начнет продаваться в России. Старту продаж будет предшествовать онлайн-презентация в официальных аккаунтах бренда, где назовут цены на модель.

Пока есть только ориентир в виде китайского прайса: в Поднебесной за такие кроссоверы просят от 111 800 до 144 800 юаней, то есть от 1,3 до 1,7 млн рублей.

В конкуренты новому «китайцу» на российском рынке прочат Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander... В этот ряд можно было бы поставить еще с десяток довольно популярных у нас машин, что неудивительно: FAW Bestune T77 попадет в густонаселенный сегмент среднеразмерных «кроссов».

Кстати о размерах: габариты Bestune T77 составляют 4525 x 1845 x 1615 мм, колесная база — 2700 мм. Под капотом российских версий, скорее всего, окажется 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей в 160 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым преселективным роботом. Но привод — только передний.

Есть и некоторые подробности по комплектациям: в топе будет голографическая помощница, а уже в базе (правда, пока лишь по китайскому списку версий) — полностью светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски .

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Фото: FAW

Видео: FAW Russia