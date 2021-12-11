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Об этом рассказал депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Лишиться автомобиля рискуют злостные нарушители, которые за месят умудрятся получить штрафов на 150 000 рублей.
«Если человек в течение месяца накопил штрафов на 150 000, то домашний арест машины на три месяца», — цитирует «РИА Новости» Шхагошева.
Далее, если во время ареста автомобиль появится на дорогах, его отправят на стоянку, где он простоит дополнительные три месяца. Если и после этого владелец будет нарушать ПДД, то автомобиль конфискуют.
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В ближайшее время законопроект вынесут на общественное и экспертное обсуждения, после чего направят на рассмотрение Госдумы.
«Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов», — пообещал депутат, подчеркнув, что инициатива оградит «законопослушных водителей от незаконопослушных».
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