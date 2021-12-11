Машины с пробегом стали выгоднее новых

Сегодня новые автомобили проигрывают подержанным по всем параметрам, включая инвестиционный. Главное — выбрать автомобиль правильного возраста.

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27 млн легковых автомобилей в стране — старше 10 лет. Это 60% от 45 миллионов, и их количество постоянно растет, меняя соотношение — новых машин покупается все меньше, и дело в желании автомобилистов не терять потраченные на машины деньги. Например, новый бюджетный автомобиль, купленный с допоборудованием за 2 млн рублей, продать через три года можно будет примерно за 1 млн, и это потеря 50% вложенных средств, не считая переплат по кредиту. Потери же при перепродаже автомобиля с пробегом практически отсутствуют.

Только в октябре банки получили 400 тысяч заявок на кредиты на подержанные автомобили против 300 тысяч заявок на новые. Три года назад все было наоборот.

В ходе опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр», выяснилось, что машины с пробегом стали гораздо предпочтительнее, из-за чего растет и средний срок владения автомобилями.

87% автомобилистов считают 5-летние автомобили хорошим вложением капитала. Во-первых, после этого возраста стоимость машины перестает снижаться, и продать ее впоследствии, через 3–4 года, можно практически за те же деньги. Это касается также десятилетних автомобилей, которые и стоят недорого, и в цене при хорошем состоянии тоже почти не теряют.

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Почти все автомобилисты (93%) уверены, что в нынешних условиях средний срок владения автомобилем продолжит увеличиваться в течение ближайших двух лет, поскольку за это время ситуация на рынке вряд ли изменится.

«Несмотря на то, что за 10 месяцев 2021 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла до 930 000 рублей, этот сегмент демонстрирует положительную динамику продаж потому, что на вторичном рынке можно приобрести автомобиль в хорошем техническом состоянии за более низкую цену, чем новый, — комментирует результаты опроса директор департамента автомобилей с пробегом ГК „АвтоСпецЦентр“ Владимир Желобов. — Скорее всего, положительная динамика в сегменте автомобилей с пробегом сохранится и в следующем году, так как дефицит полупроводников исчезнет не раньше конца 2022 года. При этом три года назад ситуация была противоположная — 90% клиентов АСЦ предпочитали новые автомобили, а сейчас — с пробегом».

Наиболее востребованными по итогам продаж ГК «АвтоСпецЦентр» стали подержанные кроссоверы Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail и Toyota RAV4. Также сохраняется высокий спрос на Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Среди опрошенных купить машину с пробегом в 2022 году планируют 57% автомобилистов.

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