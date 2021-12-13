Расследование ДТП с Собчак закончено

Следствие нашло 13 свидетелей аварии, а потерпевшими были признаны пять человек.

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Напомним, что речь идет об аварии, произошедшей 9 октября около девяти часов вечера на дороге «Адлер — Альпика Сервис». Тогда Mercedes—Benz, в котором в качестве пассажира ехала Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Ксения Собчак же покинула место ДТП, заявив позже, что сделала это из-за полученных травм.

В ходе следствия был выполнен комплекс мероприятий: произведены осмотры места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную.

«Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля „Мерседес“ не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП. Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Адлерским районным судом г. Сочи Краснодарского края в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в официальном сообщении МВД.

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Теперь уголовное дело рассматривается прокуратурой Сочи, работники которой должны утвердить обвинительное заключение.

После ДТП у Ксении Собчак был очень бодрый и веселый вид, и вот как она это объяснила.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС