Niva Travel Black: началось серийное производство

Машины уже отгружают дилерам - значит скоро АВТОВАЗ назовет цены.

Материалы по теме АВТОВАЗ готовит Lada Niva Travel в исполнении Black

Внедорожник Lada Niva начал выпускаться в новой версии Black. Как сообщалось ранее, штучная сборка пробных экземпляров стартовала (по 1–2 автомобиля в день) на конвейере АВТОВАЗа еще в октябре, а на свежей фотографии сообщества Avtograd News один из черных внедорожников уже стоит на автовозе. Как сообщает источник, машины начали отгружаться дилерам.

Напомним, ранее АВТОВАЗ уже запустил такие спецсерии для автомобилей Vesta, XRAY Cross и Niva Legend. Такие машины отличаются рядом акцентов во внешности и интерьере.

У внедорожников Niva Travel в «черном» исполнении будет оригинальный салон (сиденья с яркой прострочкой и вышивкой «Black», обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС — все черного цвета), а также черные глянцевые диски колес и шильдики с названием серии на рамках задних дверей (видны на представленном фото).

Материалы по теме Заполнить анкету и принять участие в розыгрыше автомобилей

Исходя из имеющихся на данный момент данных, все собираемые в этой серии машины имеют кузов черного цвета.

Если проводить параллели с семейством Niva Legend, то в нем Black — самая дорогая версия: рекомендованная заводом цена начинается от 760 900 рублей, тогда как у стоящей на ступеньку ниже (и являющейся основой для «черных» исполнений) версии Urban — 751 900 рублей. Люксовая Niva Legend «по заводу» стоит сейчас от 1 001 900 рублей.

Недавно Niva Travel получила интересный отзыв в европейской прессе.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: ВКонтакте / Avtograd News