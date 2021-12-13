Niva Travel Black: началось серийное производство — журнал За рулем

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Niva Travel Black: началось серийное производство

Машины уже отгружают дилерам - значит скоро АВТОВАЗ назовет цены.

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АВТОВАЗ готовит Lada Niva Travel в исполнении Black

Внедорожник Lada Niva начал выпускаться в новой версии Black. Как сообщалось ранее, штучная сборка пробных экземпляров стартовала (по 1–2 автомобиля в день) на конвейере АВТОВАЗа еще в октябре, а на свежей фотографии сообщества Avtograd News один из черных внедорожников уже стоит на автовозе. Как сообщает источник, машины начали отгружаться дилерам.

Напомним, ранее АВТОВАЗ уже запустил такие спецсерии для автомобилей Vesta, XRAY Cross и Niva Legend. Такие машины отличаются рядом акцентов во внешности и интерьере.

Niva Travel Black: началось серийное производство

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У внедорожников Niva Travel в «черном» исполнении будет оригинальный салон (сиденья с яркой прострочкой и вышивкой «Black», обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС — все черного цвета), а также черные глянцевые диски колес и шильдики с названием серии на рамках задних дверей (видны на представленном фото).

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Исходя из имеющихся на данный момент данных, все собираемые в этой серии машины имеют кузов черного цвета.

Если проводить параллели с семейством Niva Legend, то в нем Black — самая дорогая версия: рекомендованная заводом цена начинается от 760 900 рублей, тогда как у стоящей на ступеньку ниже (и являющейся основой для «черных» исполнений) версии Urban — 751 900 рублей. Люксовая Niva Legend «по заводу» стоит сейчас от 1 001 900 рублей.

Фото: ВКонтакте / Avtograd News

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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