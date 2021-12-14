Машины подорожают еще на 100–400 тысяч

Такой скачок цен ожидается в начале 2022 года, и ждать традиционных прежде распродаж не стоит.

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Подорожание автомобилей после праздников — единственная оставшаяся от прежних времен традиция. Ни распродаж, ни подарков, ни скидок и бонусов. Только корректировка цен и дополнительное оборудование на имеющихся в наличии машинах. Таков результат дефицита полупроводников и других компонентов, подорожания стали, инфляции, падения курса рубля и повышенных ставок утилизационного сбора.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что стоимость новых автомобилей в начале 2022 года вырастет в среднем на 10–20%. При средневзвешенной стоимости нового автомобиля в 2,14 млн рублей (согласно оценкам «Автостата»), рост цен составит от 100 до 400 тысяч рублей и более, в зависимости от сегодняшнего ценника.

Дефицит будет только усугубляться: скоро у предприятий возникнет нехватка магния, необходимого для создания сплавов, добычу которого сократил Китай. Следовательно, этот металл подорожает, а вместе с ним вырастут цены и на машины. К тому же, как отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, высокий спрос на новые автомобили в значительной мере влияет на рост стоимости. И пока предложение не превысит спрос, ждать стабилизации цен не стоит.

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«С учетом сокращения производства, нехватки полупроводников и логистических проблем восстановление поставок автомобилей ожидается не раньше середины следующего года — по некоторым прогнозам, дефицит авто сохранится до конца 2022 — начала 2023 года. К тому времени цены вырастут еще как минимум на 7–8% и уже не опустятся, так как текущие показатели лишь приблизились к уровню цен в валюте», — цитирует «Российская газета» эксперта.

Дилеры начали оснащать новые машины еще одним дорогим допоборудованием — велосипедами за 90 000 рублей, установка которых оценивается в 10 000 рублей.

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