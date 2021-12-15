Голикова пожаловалась на подорожание отечественных машин

Новая стоимость оказалась выше той, которую закладывали на закупки отечественных автомобилей для системы здравоохранения. По словам Татьяны Голиковой, машины стали дороже на 20%, и эта сумма не закладывалась экспертами правительства в бюджет.
«Мы фиксируем, по информации субъектов, повышение нашими производителями порядка на 20% цен на автомобили. Ну, это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. В этих условиях актуальным остается вопрос выделения в полном объеме тех ассигнований, которые планировались на программы модернизации первичного звена», — цитирует РИА «Новости» вице-премьера.
Ранее «Автостат» подсчитал, что автомобили в России за 11 месяцев подорожали на 21%, а по итогам года рост стоимости может составить 35%. И эти экспертные оценки идут вразрез с данными от Татьяны Голиковой. Только в ноябре машины стали дороже до 8%. Следовательно, в бюджет надо заложить, пожалуй, 35-процентную компенсацию на закупки автомобилей для здравоохранения.
Напомним, что рост цен на новые автомобили вызван не только дефицитом чипов, но и инфляцией, дефицитом, ростом цен на сталь, пластики, а также повышенным спросом на новые машины. В скором времени добавится также дефицит легких сплавов из-за нехватки магния, добыча которого сократилась в Китае, и рост ставки утильсбора в РФ. Следовательно, рост цен на машины продолжится.
Жалоб на подорожание других автомобилей для госкомпаний и госструктур не было.
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Фото: Youtube