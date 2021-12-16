В США задержаны машины с мигрантами из России

На мексиканской границе пограничники со стрельбой задержали нелегалов.

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Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики 18 нелегальных мигрантов-россиян пытались въехать в Соединенные Штаты, передает РИА Новости со ссылкой на пограничное ведомство США. При задержании, которое сопровождалось стрельбой, никто не пострадал, но два человека получили легкие травмы.

В сообщении пограничного ведомства говорится, что кроссовер Ford, за которым следовал седан Mercedes—Benz на большой скорости, подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики Сан-Исидро (штат Калифорния). Офицер таможенно-пограничной стрелял в седан Мерседес четыре раза. В итоге Мерседес врезался в Форд, и машины остановились.

В автомобилях оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, из них семеро детей и 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет. все они являются гражданами России», говорится в сообщении. Правда, следует понимать, что американцы и мексиканцы считают русскими всех граждан бывшего СССР.

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На том же переходе пограничники задержали третий автомобиль, он двигался отдельно. Додж перевозил восемь человек, также граждан России без документов на въезд в США.

Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил агентству, что российские дипломаты находятся в контакте с американскими властями для проверки информации об инциденте с соотечественниками.

Сан-Франциско захлестнула волна краж из салонов машин — за год их количество выросло в семь раз.

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Фото: Zuma\TASS