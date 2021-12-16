Новый Nissan X-Trail - когда ждать в России

У Ниссана не так много новинок для российского рынка, и компания хочет «растянуть удовольствие».

На 2022 год запланирован выход на российский рынок кроссовера Nissan Pathfinder. Других премьер для нас не ожидается, выяснили в «Российской газете». Следовательно, новый Nissan X-Trail появится в нашей стране не раньше 2023 года. Столь долгое ожидание вызвано и дефицитом микрочипов, из-за чего автокомпаниям приходится корректировать свои планы.

Новый X-Trail всего на 41 мм длиннее нынешнего (4681 мм) и на 20 мм шире и выше (1840 и 1730 мм соответственно). Колесная же база осталась неизменной и составляет 2706 мм.

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Собираться X-Trail для России будет на заводе в Санкт-Петербурге. Пока неизвестно, какую линейку двигателей получит кроссовер. Вероятно, компания предложит более популярные в России атмосферные моторы. Но хотелось бы, чтобы дилеры предлагали автомобиль и с новой гибридной установкой, в которой двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами, а является лишь генератором, питающим батарею и электромоторы.

Узнать больше об особенной гибридной установке Nissan, работающей по тому же принципу, как у карьерных самосвалов, можно здесь.

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Фото: Nissan