Новый Nissan X-Trail — когда ждать в России — журнал За рулем

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Новый Nissan X-Trail - когда ждать в России

У Ниссана не так много новинок для российского рынка, и компания хочет «растянуть удовольствие».

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На 2022 год запланирован выход на российский рынок кроссовера Nissan Pathfinder. Других премьер для нас не ожидается, выяснили в «Российской газете». Следовательно, новый Nissan X-Trail появится в нашей стране не раньше 2023 года. Столь долгое ожидание вызвано и дефицитом микрочипов, из-за чего автокомпаниям приходится корректировать свои планы.

Новый X-Trail всего на 41 мм длиннее нынешнего (4681 мм) и на 20 мм шире и выше (1840 и 1730 мм соответственно). Колесная же база осталась неизменной и составляет 2706 мм.

Новый Nissan X-Trail — когда ждать в России

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Собираться X-Trail для России будет на заводе в Санкт-Петербурге. Пока неизвестно, какую линейку двигателей получит кроссовер. Вероятно, компания предложит более популярные в России атмосферные моторы. Но хотелось бы, чтобы дилеры предлагали автомобиль и с новой гибридной установкой, в которой двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами, а является лишь генератором, питающим батарею и электромоторы.

  • Узнать больше об особенной гибридной установке Nissan, работающей по тому же принципу, как у карьерных самосвалов, можно здесь.
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Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден ...

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