Труднее всего оказаться с пустым баком на трассах «Россия» и «Дон», гораздо проще — на «Колыме», «Вилюе» и «Амуре», показало исследование.

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Согласно результатам исследования, проведенного СберАвто и геосервиса 2ГИС (оба входят в экосистему Сбера), среднее количество АЗС и АГЗС на наиболее популярных и загруженных трассах федерального значения составляет около двух на каждые 10 км дороги.

Где заправок достаточно

Чаще всего заправки встречаются на трассах «Россия» (М-10, от Москвы до Санкт-Петербурга — по 3,2 заправочные станции на каждые 10 км пути, итого 228 АЗС/АГЗС на 706 км), «Дон» (М-4, от Москвы до Новороссийска; 2,5 станции на 10 км пути — 379 АЗС/АГЗС на 1540 км) и «Волга» (М-7, от Москвы до Уфы; 2,4 станции на 10 км пути — 477 АЗС/АГЗС на 2011 км).

Чуть реже — на трассах «Московское малое кольцо» (А-107; 2,3), «Урал» (М-5, от Москвы до Челябинска; 2,1) и «Московское большое кольцо» (А-108; 1,6). Самое малое количество АЗС и АГЗС среди популярных трасс — на «Неве» (М-11, от Москвы до Санкт-Петербурга), всего 0,6 заправочных станций на каждые 10 км дороги. Впрочем, протяженность М-11 относительно невелика (669 км), поэтому для проезда по ней обычно достаточно одной дозаправки.

Где их не хватает

Совершенно иная ситуация — на самых протяженных, а не на загруженных трассах страны. Единственным исключением является уже упомянутая ранее трасса «Урал» длиной 3083 км, на которой на всем протяжении встречается 641 заправочная станция. На других же трассах, чтобы встретить хотя бы одну заправку, иногда требуется проезжать по 110 км — речь, например, о «Колыме» (Р-504, от Якутска до Магадана), где на протяжении 2235 км встречается всего 18 АЗС и АГЗС. Чуть меньше вероятность оказаться посреди пути с пустым баком на трассах «Амур» (Р-297, от Читы до Хабаровска) и «Вилюй» (А-331, от Тулуна до Якутска) — на них приходится, в среднем, по одной заправке на каждые 43 и 47 км пути соответственно.

Как заправки влияют на мобильность граждан

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Влияют, и еще как! Наличие необходимого количества АЗС на протяжении пути — важный фактор создания комфортной инфраструктуры для российских автомобилистов. Безусловно, он не единственный: не менее важно качество дорог, режим движения по ним, наличие важных промежуточных пунктов на маршруте. Однако, чем больше на пути встречается круглосуточных АЗС с большим предложением сервисных услуг, в том числе магазинчиками, питанием, туалетами, детскими площадками для малышей и т. д., тем больше люди стремятся путешествовать на автомобилях по родной стране.

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