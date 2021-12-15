На АЗС начнут продавать пиво, а топливо подорожает

Появление алкоголя на АЗС должно помочь пережить подорожание топлива на 2 рубля за литр в начале 2022 года.

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С инициативой снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на заправках выступило Минэнерго. Это сделает АЗС более выгодным бизнесом, указывают в министерстве. Следовательно, январское подорожание топлива на 2 рубля пройдет не так болезненно.

Но откуда вдруг такое значительное подорожание? Оно искусственное. Все произойдет в результате налогового маневра. С 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть будет снижена, причем сразу примерно на 17% (на одну шестую). Меньше станут и пошлины на разного рода нефтепродукты.

Одновременно на 4% повысятся акцизы, входящие в состав стоимости топлива на российских АЗС, а индикативные уровни оптовых цен в формуле «демпфера» повысятся. В результате выплаты по демпферу должны снизиться. Напомним, что за неполный 2021 год они составили почти половину триллиона рублей, и это почти половина от годового бюджета на образование в стране.

Отсюда и разговоры про продажу спиртного на заправках — так чиновники хотят поддержать заправочный бизнес и даже сдержать рост цен на топливо.

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«К счастью, уровень алкоголизации страны ощутимо снижается. В крупных городах у покупателей нет проблем с приобретением спиртного, появление сетей алкомаркетов и магазинов разливного пива максимально приблизило торговлю к порогу каждого дома. Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», — цитируют «Известия» доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова.

Чем закончится эпопея с алкоголем на заправках — пока неизвестно, а вот вопрос подорожания топлива на пару рублей уже решенный.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС