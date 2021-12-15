На АЗС начнут продавать пиво, а топливо подорожает

С инициативой снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на заправках выступило Минэнерго. Это сделает АЗС более выгодным бизнесом, указывают в министерстве. Следовательно, январское подорожание топлива на 2 рубля пройдет не так болезненно.
Но откуда вдруг такое значительное подорожание? Оно искусственное. Все произойдет в результате налогового маневра. С 2022 года вывозная таможенная пошлина на нефть будет снижена, причем сразу примерно на 17% (на одну шестую). Меньше станут и пошлины на разного рода нефтепродукты.
Одновременно на 4% повысятся акцизы, входящие в состав стоимости топлива на российских АЗС, а индикативные уровни оптовых цен в формуле «демпфера» повысятся. В результате выплаты по демпферу должны снизиться. Напомним, что за неполный 2021 год они составили почти половину триллиона рублей, и это почти половина от годового бюджета на образование в стране.
Отсюда и разговоры про продажу спиртного на заправках — так чиновники хотят поддержать заправочный бизнес и даже сдержать рост цен на топливо.
«К счастью, уровень алкоголизации страны ощутимо снижается. В крупных городах у покупателей нет проблем с приобретением спиртного, появление сетей алкомаркетов и магазинов разливного пива максимально приблизило торговлю к порогу каждого дома. Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС — товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», — цитируют «Известия» доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова.
Чем закончится эпопея с алкоголем на заправках — пока неизвестно, а вот вопрос подорожания топлива на пару рублей уже решенный.
- А вот как в Минэнерго объясняют рост цен на топливо в 2021 году.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС