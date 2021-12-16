Блогеру Эдварду Билу отменили приговор по делу о ДТП

Но это не значит, что он не понесет наказания. Все, как раз, наоборот.

Материалы по теме В автопарке Эдварда Била оказались Bentley, Porsche и Lada

Второй кассационный суд принял решение отменить приговор блогеру Эдварду Билу. Напомним, что 1 апреля 2021 года мужчина, превысив скорость на Новинском бульваре в Москве, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина, управлявшая Volkswagen Polo.

Пресненский суд не был строг к блогеру и приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав сроком на три года. Такой исход дела не удовлетворил прокурату, которая обжаловала это решение.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Теперь кассационный суд удовлетворил просьбу прокуратуры, и дело вновь будет передано в суд, о чем «Интерфаксу» сообщил адвокат блогера Сергей Жорин. Что решит суд в новом составе по делу Эдварда Била — вопрос.

Подробнее о той аварии вы можете узнать здесь.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС