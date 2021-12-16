Блогеру Эдварду Билу отменили приговор по делу о ДТП

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Второй кассационный суд принял решение отменить приговор блогеру Эдварду Билу. Напомним, что 1 апреля 2021 года мужчина, превысив скорость на Новинском бульваре в Москве, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина, управлявшая Volkswagen Polo.
Пресненский суд не был строг к блогеру и приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав сроком на три года. Такой исход дела не удовлетворил прокурату, которая обжаловала это решение.
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Теперь кассационный суд удовлетворил просьбу прокуратуры, и дело вновь будет передано в суд, о чем «Интерфаксу» сообщил адвокат блогера Сергей Жорин. Что решит суд в новом составе по делу Эдварда Била — вопрос.
- Подробнее о той аварии вы можете узнать здесь.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС