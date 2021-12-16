Девушка застряла на ж/д путях перед поездом — неожиданная концовка — журнал За рулем

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Девушка застряла на ж/д путях перед поездом — неожиданная концовка

На переезде опускается шлагбаум, а вдалеке появляется поезд...

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Обычно такие инциденты заканчиваются по одному из двух сценариев: со счастливым концом или нет. В первом случае застрявшему на рельсах автомобилисту каким-то образом удается высвободиться (либо покинуть автомобиль, либо заставить его сдвинуться с места), во втором же... Но оказывается, есть еще и третий вариант, который пессимисты обязательно назовут чисто теоретическим. Нет, такое случилось на самом деле!

В один из недавних вечеров на одном из железнодорожных переездов в США случилась неприятность: девушка выехала на железную дорогу под неудачным углом, застряла и запаниковала. В видео, опубликованном сообществом «Главная дорога», мы видим, что вскоре после этого на переезде опускается шлагбаум, а вдалеке появляется поезд...

Девушка делает еще одну отчаянную попытку сдвинуть машину с места, но та только застревает еще безнадежнее. Дальнейшее выглядит почти невероятным: машинисту удается вовремя заметить помеху — и затормозить! Остается лишь восхититься его профессионализмом и порадоваться удаче автомобилистки.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога
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