Водители волнуются: Володин напомнил об отмене техосмотра

Известно, что Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра пока только в первом чтении. Потом он был доработан в интересах автовладельцев. Успеет ли документ вступить в законную силу? Не нарвутся ли водители на штрафы?
Вячеслав Володин успокоил автовладельцев, написав в своем Telegram-канале, что договорились решить эту проблему — соответствующее поручение было дано Комитету по транспорту.
По срокам принятия: положительные заключения получены, сегодня, 20 декабря законопроект должны рассмотреть на Совете Думы, во вторник он пройдет второе чтение, а 22 декабря — третье.
«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — пишет он.
Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок, так как это вопрос безопасности наших граждан.
Документ об отмене обязательного техосмотра законодатели должны принять до конца года, чтобы в новом году нормы уже вступили в силу.
Отмена техосмотра коснется 50 млн транспортных средств и упростит жизнь их владельцев.
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