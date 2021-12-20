Речь о моделях Tuscon и Palisade.

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В Минпромторге сообщили, что Hyundai будет выпускать модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Заключение допсоглашения к действующему специнвестконтракту (СПИК) одобрила межведомственная комиссия.

Сейчас эти модели собираются на калининградском заводе «Автотор». Возможно, речь идет о переносе производства на новую площадку компании — бывший завод General Motors в Шушарах, об этом ранее писал «Коммерсант».

Совокупный объем инвестиций будет увеличен с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей, рассказали в Минпромторге.

Продажи компании в России с января по ноябрь выросли на 9%, до 159,7 тыс. штук, а в ноябре из-за дефицита машин сократились на 17%, до 14,4 тыс. штук, такую статистику приводит Ассоциация европейского бизнеса.

Справка

Hyundai владеет двумя производственными площадками под Санкт-Петербургом: «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) и бывший завод GM, приобретенный компанией в прошлом году (подробностей о нем пока не сообщают).

Фото: Hyundai