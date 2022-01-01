5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

Теперь под капотом у видавшей виды «шестерки» 220 итальянских жеребцов!

Материалы по теме
Что будет, если в Ниву вложить 2 млн рублей

Тюнинг классических моделей ВАЗа давно стал увлечением международным. Вам может показаться, что с Жигулями в руках тюнеров уже происходило все, что только возможно. Это верный знак, что сейчас же появится проект, который вас вновь удивит. С новым детищем мастерской TRS Racing из польского города Ченстохова нас знакомит сообщество Just Lada. Особая изюминка показанной машины — двигатель.

Новым сердцем видавшей виды желтой «шестерки» стал двигатель Lancia 5/20. Этот мотор объемом 2,0 литра в 1994–2000 годах ставился на семейство Lancia Kappa / Kappa SW и в турбированном варианте развивал 220 л.с.

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

В комментариях иронично замечают, что кузов тоже нужно было ставить от Лянчи, на что следует не менее ироничное замечание о том, что кузов, вероятно, уже сгнил. Однако, если отбросить шутки, нужно признать, что этот выдающийся образец итальянского автопрома смотрится под капотом российской машины великолепно.

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

Вопросов, впрочем, остается предостаточно. В частности, какова теперь трансмиссия автомобиля? Что с тормозами и рулевым управлением? Под какие цели предполагается использовать получившийся спорткар? Тут стоит заметить, что представленные фотоматериалы говорят о том, что проект еще не закончен. Предлагаем следить за его развитием...

Фото: TRS Racing

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

Теперь под капотом у видавшей виды «шестерки» 220 итальянских жеребцов!

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020275 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020265 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020255 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020285 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»
5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»

Теперь под капотом у видавшей виды «шестерки» 220 итальянских жеребцов!

5 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020285 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020265 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020275 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига» — фото 13020255 цилиндров: у польских мастеров получилась огненная «жига»
Наше новое видео
Skoda Octavia с пробегом: rак выбрать и не пожалеть
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать
Ceed SW и Vesta SW Cross: тот случай, когда Lada круче Kia

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров363
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: