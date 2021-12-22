«Царь»-стример устроил аварию с 20 автомобилями

ДТП произошло в Москве на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом, а стример был явно под действием препаратов и называл себя царем.

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Стример Павел Середнев стал виновником массовой аварии, протаранив несколько автомобилей на пересечении ТТК с Кутузовским проспектом. 34-летний мужчина после ДТП вел себя весьма странно: кидался на полицейских и называл себя царем.

Стример управлял дорогим минивэном GMC Savana Explorer, и в какой-то момент направил тяжелый автомобиль между двумя рядами. В результате он повредил пару десятков автомобилей, раскурочив им бока.

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В результате аварии пострадали два человека. Из-за двух десятков поврежденных машин перед местом аварии, среди которых оказался и автомобиль посольства Китая с консулом за рулем, скопилась невероятная пробка.

Позже Середнев признался, что выпил, прежде чем сесть за руль. Но очевидцы подозревают, что стример был под препаратами. Если это подтвердится, то страховая компания не будет компенсировать ущерб.

Недавно в Шереметьево самолет перевернул машину.

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Фото: t.me/DGONews/пресс-служба ГОЧСиПБ по Москве, АГН «Москва», скриншот НТВ