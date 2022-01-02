Для ленивых пешеходов: надувной скутер-чемодан

«Поимо» — это аббревиатура, состоящая из слов «портативная мобильность», может развивать скорость до 15 км в час, но еще не прошел всех испытаний.

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Портативный скутер, который можно сдуть и надуть за пару минут, изобрели в Японии. Съездить за покупками в магазин или перевезти груз на небольшое расстояние — теперь это можно сделать удобно с помощью устройства. В квартире он также не займет много места.

В скутере есть специальное отделение для багажа, куда поместится рюкзак средней величины или чемодан. Весит скутер 10 кг, и сделан он из термопластичного полиуретана. Цикла зарядки хватает на 90 минут.

Один из изобретателей «Поимо» из Токийского университета рассказал, что хотел создать устройство, которое могло бы преодолевать расстояние примерно в 1,5 км — например, между железнодорожной станцией и работой, где нет общественного транспорта. В перспективе устройство сможет менять форму — на него можно будет садиться верхом или устраиваться как в кресле.

Но пока не пройдут все испытания, нет ясности, насколько такое устройство безопасно на дороге.

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