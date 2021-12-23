В ОСАГО будут изменения: вырастут выплаты и цены на страховку

Минфин собирается увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат.

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О том, что Минфин планирует внести изменения в систему обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО могут вырасти с 500 тыс. до 2 млн рублей. Это необходимо, чтобы уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами полисов, например ответственности перевозчиков. Кажется несправедливым, что жизнь пострадавшего в общественном транспорте оценивается в 2 млн руб., а в личном автомобиле в 4 раза меньше.

А еще при расчете выплат на восстановление пострадавшего автомобиля сумма денежной компенсации не будет зависеть от года его выпуска. Сейчас страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. Если компенсация возмещается деньгами, страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто, а при ремонте износ не учитывается.

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Эти изменения неизбежно приведут к подорожанию полисов ОСАГО, считают на страховом рынке. Особенно с учетом того, что средняя цена полиса ОСАГО не менялась четыре года и составляет 5551 рубль. По средним оценкам, каждая из двух инициатив потянет повышение средней стоимости полиса «автогражданки» примерно на 1000 руб., причем особо сильное воздействие на цену окажет отказ от учета износа, предупреждают страховщики. Однако оценки даются разные, оценить уровень подорожания можно будет, собрав данные по всему рынку.

Законопроект по изменениям планируют подготовить в 2022 году. В Минфине понимают, что нововведения потянут удорожание полиса ОСАГО, но считают, что эффект от них будет гораздо выше изменения цены полиса.

22 декабря Госдума приняла закон об отмене техосмотра для частных автомобилей.



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