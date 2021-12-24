ДТП с маршруткой в Москве: водителю стало плохо — журнал За рулем

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ДТП с маршруткой в Москве: водителю стало плохо

Виновником аварии стал водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер.

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Около шести часов вечера в Москве, на улице Свободы, у дома 80 водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, к счастью, травмы у всех нетяжелые. Все пострадавшие отпущены домой после осмотра медиками, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

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ДТП с маршруткой в Москве: водителю стало плохо

Шестой пострадавший — водитель Тойоты госпитализирован с тяжелыми травмами.

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По предварительным данным, у водителя внедорожника случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья из-за заболевания, и он потерял управление.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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