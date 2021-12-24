ДТП с маршруткой в Москве: водителю стало плохо

Виновником аварии стал водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер.

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Около шести часов вечера в Москве, на улице Свободы, у дома 80 водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, к счастью, травмы у всех нетяжелые. Все пострадавшие отпущены домой после осмотра медиками, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Шестой пострадавший — водитель Тойоты госпитализирован с тяжелыми травмами.

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По предварительным данным, у водителя внедорожника случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья из-за заболевания, и он потерял управление.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Фото: Depositphotos