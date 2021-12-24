ДТП с маршруткой в Москве: водителю стало плохо

Около шести часов вечера в Москве, на улице Свободы, у дома 80 водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством подмосковного перевозчика.
В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, к счастью, травмы у всех нетяжелые. Все пострадавшие отпущены домой после осмотра медиками, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Шестой пострадавший — водитель Тойоты госпитализирован с тяжелыми травмами.
По предварительным данным, у водителя внедорожника случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья из-за заболевания, и он потерял управление.
В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
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