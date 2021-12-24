Москва заняла второе место в мире по цене парковки — журнал За рулем

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Москва заняла второе место в мире по цене парковки

Зарплаты среднестатистическому москвичу хватит всего на 205 часов парковки. Гостю столицы — лишь на 121,5 часа.

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С сегодняшнего дня максимальная стоимость одного часа парковки в столице России увеличилась с 380 до 450 рублей, а значит пришло время обновить рейтинг городов с самой дорогой парковкой для местных жителей, что и сделало издание «Ведомости». Оказалось, что Москва вышла на второе место, Санкт-Петербург оказался на восьмом, а, например, Нью-Йорк — только на 61-м.

При составлении рейтинга аналитики учитывали максимальную стоимость парковки в центрах тех или иных городов в будние дни и соотносили эти цены со средними доходами людей, живущих в городе, после вычета всех налогов.

Москва заняла второе место в мире по цене парковки

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Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

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