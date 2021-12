Появились бесплатные виртуальные курсы вождения

Разработала и выложила их в сеть Академия безопасного вождения Ford компании «Соллерс Форд».

Виртуальная Академия Ford — это уникальная бесплатная обучающая программа, способная сделать водителей безопасными для себя и окружающих. Составлена она по особой методологии теоретического и практического обучению начинающих и профессиональных водителей.

Проект не просто привлекает внимание к проблемам безопасности дорожного движения, но и позволяет бесплатно получить важные знания по безопасному вождению водителям любого уровня подготовки.

Партнером проекта, в рамках которого обучились уже более 8 000 водителей в 17 регионах России, выступает Экспертный центр «Движение без опасности» (ДБО), о чем мы уже писали.

Разработкой виртуальной программы занимались эксперты Академии и ДБО, тренеры и автогонщики — победители российских и международных соревнований, обладатели международного сертификата RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents) и австрийского «Test and Training». Курс учитывает даже природно-климатические и дорожные условия России и ключевые факторы риска при вождении.

Пройти курс будет полезно и пассажирам, а также пешеходам, велосипедистам, водителям средств индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры и т.п.). Благодаря обучению они смогут лучше понять тех, кто управляет транспортным средством.

В программе представлены 12 тематических блоков: ремень безопасности и пассивная защита в автомобиле, детское удерживающее устройство и перевозка детей, алкогольное опьянение и трезвый водитель, время реакции и реагирования водителя, выбор дистанции, подготовка автомобиля, слепые зоны, техники безопасного вождения, обгон, движение в зимних условиях, техника торможения, маневрирование в ограниченном пространстве и культура вождения.

Скучно не будет, поскольку курс интерактивный, в котором используются разные игровые механики, есть локации «Теория» и «Практика», обучающие видео, квизы-тесты, мини-игры… А в конце пользователи получают именной сертификат, которым можно поделиться в социальных сетях (Хэштег проекта — #виртуальнаяакадемияфорд).

Кроме того, сайт оптимизирован не только под десктоп, но и под смартфоны.

