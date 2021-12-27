Допустимое количество промилле хотят снизить

Это сделает дороги безопаснее, уверен председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин.

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Допустимое количество алкоголя в крови водителей сегодня слишком высокое, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — рассказал в интервью «Ведомостям» чиновник.

В России это уже проходили, когда Дмитрий Медведев, имеющий юридическое образование, заявил, что надо запретить выпивать за рулем (чего не разрешалось в нашей стране никогда) и ввел ноль промилле, чего в природе не встречается. Алкоголь в небольших дозах вырабатывается в организме человека, кроме того, может присутствовать в кефире, квасе и некоторых других безалкогольных напитках, а также в лекарствах. Позже нулевая норма, позволявшая лишать водителей прав на ровном месте, была отменена.

Именно из-за того, что 0 промилле алкоголя в организме человека невозможен, и существует допустимое количество алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе. Это защищает добросовестных водителей. Те же, кто позволяет себе выпивать за рулем, делают это независимо от действующих норм.

Сегодня закон допускает, что в крови водителя может быть до 0,3 г алкоголя на литр — это и есть 0,3 промилле. В выдыхаемом воздухе допустимо 0,16 мг алкоголя на один литр (0,16 промилле). Сравнивать это количество с количеством выпитого — некорректно, так как это не разрешение выпивать за рулем, а «подушка безопасности», учитывающая особенности организма человека и его питания.

Если же количество разрешенных промилле уменьшить или свести к нулю, то пострадают только невиновные водители.

Также Хуснуллин выступает за пожизненное лишение прав водителей, признанных пьяными во время управления автомобилем.

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