Новый Subaru XV - все «вкусности» и фото

Кроссовер нового поколения должен появиться в следующем году.

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Изображения, которые вы видите, были сделаны независимым художником, который в работе опирался на шпионские снимки XV, проходящего испытания на дорогах общего пользования.

Автомобиль выглядит внушительно благодаря, в частности, накладкам передних и задних колесных арок с вентиляционными отверстиями, как у нового WRX. Интерьер будет тоже позаимствован у нового WRX, но лишится некоторых спортивных черт (например, стальных накладок на педали). Но 11,6-дюймовый сенсорный экран мультимедии останется, как и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и беспроводная зарядка телефона.

Комплекс систем помощи водителю Subaru Eyesight будет включать в себя автономное экстренное торможение, ассистента удержания в полосе, систему мониторинга слепых зон, предупреждение о риска столкновения при движении задним ходом, системы кругового обзора и мониторинга состояния водителя.

Новый XV получит модернизированную платформу Subaru (SGP), благодаря которой кузов автомобиля станет прочнее, что повлияет на безопасность и управляемость.

2-литровый оппозитник, вероятно, заменят на 1,5-литровый турбомотор. Также возможно появление 1,8-литрового оппозитника и 2,5-литрового четырехцилиндрового атмосферного двигателя.

Также XV будет предлагаться с системой полного привода и вариатором с несколькими режимами вождения. Кроме того, не обойдется без внедорожной версии Wilderness с особыми колесами и увеличенным дорожным просветом.

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Конкурировать новый XV, в зависимости от рынка, будет с Mazda CX-30, Honda HR-V, Jeep Renegade, Mitsubishi Eclipse Cross, Skoda Karoq, Chevrolet Trailblazer, Hyundai Kona и Kia Seltos.

Премьера нового Subaru XV назначена на конец 2022 года.

Узнать больше о внедорожной версии Wilderness можно здесь.

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Фото: carscoops.com