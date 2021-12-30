DAF научит водить эффективно

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Производитель грузовых автомобилей — компания DAF предлагает водителям пройти курс обучения экономичному вождению «DAF EcoDrive».

Курс поможет улучшить навыки вождения и добиться более эффективного использования автомобиля с помощью новейших бортовых систем DAF. По данным компании, навыки, полученные водителями при обучении, позволяют им экономить от 3 до 5% топлива, снижать износ тормозной системы и шин своего автомобиля.

Для всех водителей, независимо от марки их грузовика, DAF дает несколько простых, на первый взгляд, советов, которые позволят более эффективно использовать свой автомобиль:

Оптимизируйте аэродинамику. Отрегулируйте спойлер на крыше кабины так, чтобы он был на 6–7 см. ниже верхнего края прицепа. Если используете тентовый прицеп, то натяните боковые стенки как можно плотнее.

В жаркую погоду пользуйтесь климат-контролем. Он создаст комфортную температуру в кабине и снизит утомляемость водителя. Не открывайте окна при движении по трассе. Открытые окна увеличивают сопротивление воздушному потоку.

Выбирайте оптимальный режим движения. Правильно выбирайте передачу. Для движения автомобиля по ровной дороге используйте режим работы двигателя на наиболее низких оборотах. Двигайтесь накатом как можно чаще и дольше. Функция «ЭкоРолл» вам в этом поможет. Конечно, если ваш автомобиль — DAF.

Используйте круиз-контроль на прямых участках дороги с умеренной холмистостью. Это позволит поддерживать заданную скорость при оптимальном расходе топлива. Не допускайте, без необходимости, резких разгонов. Не превышайте скорость!

Сократите время работы двигателя на холостом ходу. Современные моторы, даже в холодное время года, не нуждаются в длительном прогреве на холостых оборотах. Прогревайте мотор в движении — начинайте двигаться на малой скорости.

Внимание — шинам. Регулярно проверяйте давление в шинах. Поддерживайте рекомендованное давление в зависимости от размерности колес и типа ошиновки автомобиля. Используйте шины с тем рисунком протектора, который наиболее подходит под условия эксплуатации автомобиля. Периодически проверяйте геометрию установки осей тягача и прицепа.

Планируйте маршрут. Заранее составляйте план поездки. Минимизируйте число остановок в пути. Во время одной остановки постарайтесь сделать как можно больше: заправить и проверить автомобиль, перекусить, отдохнуть, проверить груз, сделать несколько гимнастических упражнений, протереть стёкла. Строго соблюдайте режим труда и отдыха.

Не тормозите. Двигайтесь максимально равномерно, избегайте резких торможений. Прогнозируйте дорожную ситуацию и используйте рабочую тормозную систему только для остановки или в тех случаях, когда действительно нужно быстро замедлить автомобиль.

Заправляйтесь в проверенных местах. Используйте только качественное топливо и технические жидкости, рекомендованные производителем автомобиля. Это позволит двигателю работать с полной отдачей и положительно скажется на его ресурсе. DAF рекомендует топливо стандарта «EN590» и жидкость AdBlue стандарта «DIN 70070».

Даже эти самые простые правила позволят экономить топливо и продлить ресурс автомобиля.

Счастливой дороги!