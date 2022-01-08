Только вместе: 5 важных трендов мировой мобильности

Будущее мобильности есть и будет важной обсуждаемой темой: электромобили, автономное вождение, инновационные сценарии использования и многое другое.

Эксперты по мобильности из немецкой компании Invers, разработчика идей совместного использования транспортных средств, назвали пять важных трендов, которые будут двигать индустрию совместной мобильности в следующем году:

1. Данные об автомобилях становятся все более актуальными

Автономное вождение, информационно-развлекательные функции и функции комфорта, планирование технического обслуживания, анализ поездок — для всего этого необходимы исчерпывающие и надежные данные с автомобиля. Тема не нова, такие приложения, как каршеринг, уже некоторое время используют доступ к данным.

С одной стороны, это поднимает вопрос о том, какие данные кому принадлежат и как следует обрабатывать конфиденциальную информацию. С другой — инновационные решения показывают, как можно улучшить мобильность на основе интеллектуального использования данных.

2. Подписка на автомобили привлекает дополнительных участников рынка

Подписка на автомобиль — удобная альтернатива частному владению. Автопроизводители из различных стран видят в этом определенный потенциал. Появляется много стартапов, предлагающих эту услугу. А китайский производитель Geely даже создал модель автомобиля под брендом Lynk & Co, которая доступна исключительно по подписке.

3. Микрокары

Twizy, Microlino, City Transformer, Rocks-e — интерес к компактным легковым автомобилям снова в трендах. В отличие от классического автомобиля, они были разработаны для удовлетворения конкретных потребностей в четко определенной области городской мобильности: для более медленных скоростей в городском движении с уровнем комфорта, сопоставимым с автомобильным. В то же время они легче и экономичнее. В некоторых случаях это нечто среднее между автомобилями и мотоциклами и в определенном смысле сочетают преимущества парковки двухколесного транспортного средства с грузоподъемностью авто.

4. Обмен кемпервэнами растет и становится цифровым

Во время пандемии многие любители путешествий открыли для себя спокойный отдых в автодомах. Позже это переросло в тенденцию к удаленной работе, совмещенной с путешествиями. Согласно исследованию промышленной ассоциации США Go RVing, количество путешественников в автодомах увеличится с 56 миллионов в 2021 году до 65 миллионов в следующем году. Арендодатели подстроились и предлагают удобный процесс бронирования онлайн, который совмещен со смартфоном.

5. Грузовые велосипеды вдохновляют на велопрокат

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Грузовые велосипеды облегчают жизнь жителям центров мегаполисов, способствуют изменению трафика и в настоящее время превращаются в прибыльную бизнес-модель. Рынок переживает настоящий бум, а разнообразие и объем предложений растут. С сентября 2021 года Лондон тестирует каршеринг грузовых велосипедов, а в Германии насчитывается около 150 поставщиков услуг по прокату грузовых велосипедов.

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В целом исследователи отмечают тенденцию на совместное использование транспорта, и не только автомобилей. Добавляются все новые типы транспортных средств, такие как грузовые мотоциклы, автофургоны и грузовые велосипеды.