Самые популярные цвета 2021 — монохром сдает позиции — журнал За рулем

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Самые популярные цвета 2021 — монохром сдает позиции

Белый цвет — все еще самый популярный в мире, но не в Европе. А в пятерке лидеров намечается яркая перестановка.

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Самые популярные автомобильные цвета уходящего 2021 года назвала компания Axalta — один из ведущих поставщиков красок для автомобильной промышленности.

Белый цвет остается самым популярным в мире. Как правило, он не требует доплаты и очень популярен в жарких регионах. По данным Axalta, 35% автомобилей, проданных в 2021 году, были окрашены в белый. При этом в бесплатный белый — 21%, 14% — в жемчужно-белый.

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На втором месте оказался черный, а тройку лидеров замыкает темно-серый. Четвертое и пятое места достались серебристо-серому и синему цветам. Кстати, синий уверенно набирает популярность на многих рынках: в Северной Америке, Африке, Японии, Южной Корее и Европе он уже популярнее серебристо-серого. Возможно, в 2022 году синий выйдет на четвертое место по популярности.

Рейтинг цветов 2021 года:

  1. Белый (35%).
  2. Черный (19%).
  3. Темно-серый (19%).
  4. Серебристо-серый (9%).
  5. Синий (8%).
  6. Красный (5%).
  7. Коричневый / бежевый (3%).
  8. Зеленый (1%).
  9. Желтый / золотой (1%).
  10. Другие (<1%).

Фото: Depositphotos

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