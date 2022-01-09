КАМАЗ доверил нейросети качество сборки двигателей — журнал За рулем

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КАМАЗ доверил нейросети качество сборки двигателей

Человека заменил ноутбук с подключенной видеокамерой.

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На КАМАЗе готовы начать сборку двигателей под «присмотром» нейросетей. Инновационный проект называется «Система аналитики сборки продукта» и предусматривает фиксацию нейросетями дефектов сборки определенных кронштейнов. Традиционно эти кронштейны визуально осматривались контролером, но команда проекта, работая с прототипом, смогла передать функцию человека машинному «разуму».

На участке установили подключенную к ноутбуку видеокамеру. Разработанная и обученная на языке программирования python нейросетка обрабатывала входящий видеопоток, распознавала деталь по внешнему виду и фиксировала правильность сборки. Тесты показали, что поставленная задача решаема: система способна помочь камазовцам выявлять дефектность стыковки на ранней стадии, сообщает пресс-служба предприятия.

КАМАЗ доверил нейросети качество сборки двигателейСейчас проект готовят к внедрению в действующее производство завода двигателей КАМАЗ
Сейчас проект готовят к внедрению в действующее производство завода двигателей КАМАЗ

«Установим промышленные камеры и световую индикацию, подключим их к серверу. Световая индикация будет информировать рабочего о возникновении ошибки, и он сможет её оперативно исправить на месте. Рассчитываем реализовать бесперебойную работу системы 24/7 на современном стеке технологий. Для пользователей системы реализуем систему статистики, отчётов и уведомлений», — рассказал руководитель проекта Алексей Мартюгин.

В дальнейшем проект хотят масштабировать, внедряя на другие участки сборки и стыковки. Искусственный интеллект, по мнению разработчиков, обеспечит больший контроль на проблемных операциях, что положительно скажется на качестве.

Фото: КАМАЗ

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