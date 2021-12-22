КАМАЗы будут собирать заключенные — журнал За рулем

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КАМАЗы будут собирать заключенные

На предприятии не хватает рабочих и рассматривается возможность прибегнуть к помощи осужденных.

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По данным Reuters, генеральный директор КАМАЗа рассматривает возможность нанять для сборки автомобилей заключенных. Пока никакого решения на этот счет не принято, но Сергей Когогин заявил, что идет рассмотрение специальной программы, разработанной Федеральной службой исполнения наказаний.

На предприятии в Набережных Челнах не хватает 4000 работников. Там уже работают мигранты из Узбекистана, но и этого ресурса недостаточно, так как из-за пандемии многие из них вернулись в свою страну.

КАМАЗы будут собирать заключенные

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Поэтому ФСИН и предложила свою программу, чтобы помочь КАМАЗу. Согласится ли предприятие на это — неизвестно. Положительному решению могут воспротивиться иностранные инвесторы. Например, Daimler AG — этому концерну принадлежит 15% акций компании. С другой стороны, альтернатив нет.

Фото: Игорь Генералов/ТАСС

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