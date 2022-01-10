С января цены на авто выросли на 3%

Подорожание в начале года стало уже традиционным, но оно, увы, не последнее.

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Автомобили в России подорожали в пределах 3%. Купить по цене 2021 года можно лишь невостребованные модели и комплектации, сообщает «Коммерсант», который провел опрос среди дилеров.

В начале года помимо инфляции и курса валют на ценообразование влияет стоимость сырья, которое используется для производства автомобилей. Так, в «Авилоне» с 1 января по бренду Mitsubishi цены выросли от 1,5% до 2%, по марке Kia увеличились на 2–4%, по бренду Mercedes-Benz выросли в среднем на 1,5%, а автомобили Volvo в среднем прибавили по 250 тыс. рублей.

Опрос среди других дилеров показал, что Toyota и Lexus, а также Jaguar Land Rover в январе прибавили в среднем 2–3%, Genesis с января повысил стоимость на 170 тыс. руб. по всему модельному ряду. Hyundai Creta подорожала на 4,8%, до 1,3 млн руб., Volkswagen Polo — на 0,1%, до 1 млн руб., Mazda CX-5 — почти на 1%, до 1,9 млн рублей. Подорожали даже те автомобили, прайс-листы на которые переписали совсем недавно — в декабре.

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Так, автомобили Lada в декабре 2021 года прибавили 1–5% и еще 1,4–3,2% с 2022 года, аналогичная ситуация и у Renault: машины марки в прошлом месяце дорожали на 1,5%, а в январе текущего года еще на 1,5–2%. Таким образом ритейлеры стараются плавно повышать цены, чтобы не отпугивать покупателей.

Между тем, дилеры напоминают и о своих проблемах: все обращают внимание, что за 2021 год автомобили в среднем подорожали в пределах 30%, но забывают о том, что объемы продаж сократились и, соответственно, издержки стало распределять сложнее. Кроме того, производители и импортеры закладывали курс доллара на уровне 72 руб., тогда как сейчас он приближается к 77 руб., а ведь и комплектующие, и логистика номинированы в валюте, и тут цены тоже существенно подросли.

Машины подорожают еще на 100–400 тысяч — такой скачок цен ожидается в начале 2022 года.



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