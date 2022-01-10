Седан рухнул на проезжавший мимо кабриолет — видео — журнал За рулем

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Седан рухнул на проезжавший мимо кабриолет — видео

Водитель Camaro выжил, но после удара потерял сознание.

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В Бразилии произошла необычная авария, которой могло бы не быть при наличии на дороге отбойника. Камеры видеонаблюдения стоящей возле дороги пиццерии сняли полет Chevrolet Chevette и приземление его на другой Chevrolet — кабриолет Camaro.

Коричневый Chevette не затормозил на Т-образном перекрестке, врезался в бордюр, подскочил и рухнул на красный Camaro на соседней дороге. Колеса Chevette рвут тканевую крышу Camaro, а после столкновения седан отскакивает от кабриолета.

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Получив такой мощный удар, водитель Camaro потерял сознание. Это объясняет, почему кабриолет после столкновения вдруг начал разгоняться. Позже машина врезалась в пять автомобилей, что ее и остановило.

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Водитель Chevette признался, что перед поездкой выпил пару рюмок коньяка, чего хватило, чтобы проехать Т-образный перекресток прямо. Это лишнее напоминанием о том, что ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя — не только ради собственной безопасности, но и ради безопасности других участников дорожного движения.

Фото, видео: YouTube

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