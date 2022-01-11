Российский гонщик выжил после лобового удара на скорости 200 км/ч

Благодаря современным требованиям безопасности обошлось без жертв. Но российский экипаж вынужден покинуть Дакар.

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Пилот Сергей Карякин, штурман Антон Власюк и команда Snag Racing, выступающая на ралли-рейде «Дакар» в классе легких прототипов (мотовездеходов), попали в серьезный инцидент на восьмом этапе гонки. Как рассказал официальный Youtube-канал коллектива, шедший впереди итальянский экипаж сделал ошибку в навигации и решил вернуться назад. В результате их прототип Zephyr вылетел из-за песчаного бархана прямо на машину Карякина.

По оценкам участников инцидента, оба автомобиля двигались на скоростях около 100 км/ч, так что суммарная скорость произошедшего лобового удара составила около 200 км/ч. Благодаря современным нормам безопасности, применяемым в автоспорте, это страшное столкновение не унесло человеческие жизни.

Правда, штурман итальянского экипажа доставлен на вертолете в госпиталь с подозрением на травму позвоночника. Остальные участники инцидента отделались ушибами. Уже после инцидента Сергей Карякин в попытке спешно реанимировать автомобиль серьезно повредил палец руки.

Однако не это стало причиной завершения выступления команды. Всю ночь после аварии механики пытались восстановить геометрию рамы, чтобы автомобиль смог выйти на следующий этап. Но в итоге стало понятно, что в условиях пустыни, без специальных станков реанимировать скелет автомобиля невозможно.

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Сергей Карякин уже добивался победы на «Дакаре» — в 2017-м он финишировал первым в зачете квадроциклов. А в 2020-м стал вторым среди участников на мотовездеходах (зачет Т3). После аварии в 2022-м команда Snag Racing пообещала вернуться на «Дакар» и победить снова.

Есть потери и среди участников на Нивах — после 3-го и 8-го этапов гонку завершили испанские экипажи Boxes Motorsport. А вот в стане «КАМАЗ-мастер» всё в порядке — российские грузовики полностью удерживают подиум грузового зачета.

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Видео: YouTube / Snag Racing