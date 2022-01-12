Новый недорогой «китаец»: скоро старт в России

Кроссовер JAC S4 получил Одобрение типа транспортного средства в РФ.

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ОТТС сделал возможными продажи у нас этих авто, а также прояснил некоторые нюансы по модели. Габариты новинки — 4410 x 1800 x 1660 мм при колесной базе в 2620 мм.

С такими параметрами «китаец» должен восприниматься чуть более просторным, нежели Nissan Qashqai, хотя в целом конкурентов на российском рынке у него будет предостаточно. Козырем JAC S4 должна стать цена.

Машины, которые будут продавать российские дилеры бренда, собираются в Казахстане. В Китае такие кроссоверы под именем JAC X4 продают по ценам от 72,8 до 99,8 тысячи юаней — то есть от 5 млн до 6,9 млн тенге, или от 850 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Российская сертификация предусматривает использование двух двигателей: 1,5-литровый турбо (136 л.с. и 200 Нм) и 1,6-литровый атмосферник (109 л.с., 150 Нм), оба потребляют бензин АИ-92. В паре с младшим мотором работает 6-ступенчатая механика, а турбированный движок, помимо механики, предлагается с вариатором Punch. Привод — только передний.

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Отсюда и простая схема подвески — МакФерсон спереди, полузависимая балка сзади. Рулевое управление — с электроусилителем; тормоза дисковые, причем стояночный тормоз — с электроприводом. В зависимости от комплектации будет два типоразмера шин — 225/45 R18 и 215/50 R17, а в качестве запасного колеса предусмотрена докатка. В списке оснащения — климат-контроль, электростеклоподъемники, контроль воздуха в шинах, а также опциональные парктроники, круиз-контроль, навигация и камера заднего вида.

Как минимум три автомобиля уже прибыли в Россию для прохождения тестов и маркетинговых мероприятий, пишут «Китайские автомобили». По предварительной информации, товарные машины появятся у дилеров весной.

В прошлом году возвращающийся на российский рынок JAC запустил две модели — лифтбек J7 и кроссовер S7.

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Фото: JAC