Перевод машин на газ станет проще

Для этого хотят сократить количество согласований с ГИБДД.

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Упростить процедуру переоборудования автомобилей на газ предлагают сенаторы и Минэнерго. В частности, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру энергетики Николаю Шульгинову с предложением частично исключить ГИБДД из процедуры оформления установки газобаллонного оборудования на автомобили.

В данный момент действует программа по развитию рынка газомоторного топлива, рассчитанная на 2020–2024 годы. На нее выделено более 20 млрд рублей, которые должны пойти на строительство метановых заправок и на субсидии автовладельцам. Но из-за «длительного согласования переоборудования» (180 дней), на что указывает Андрей Кутепов, программа реализуется медленнее, чем планировалось.

Чтобы переоборудовать свои автомобили, владельцам приходится сперва получать разрешение в ГИБДД, потом устанавливать ГБО, после чего проходить ТО. Затем автомобиль предоставляется на экспертизу в испытательную лабораторию, и только потом можно ехать в ГИБДД для оформления переоборудования.

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Андрей Кутепов считает, что первое обращение в ГИБДД не нужно, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, необходимо исключить из процедуры первичное обращение в Госавтоинспекцию, а также увеличить количество испытательных лабораторий. Не лишним будет, по словам сенатора, и увеличение возраста автомобилей, владельцы которых могут получать субсидии на переоборудование — с 5 до 10 лет.

В Минэнерго предложения сенатора поддерживают, тем более в тех случаях, когда «применяются типовые решения для установки ГБО».

Сколько можно сэкономить, переведя автомобиль на газ.

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