Уведомление по СМС недействительно: Верховный суд

Уведомление по СМС в отдельных случаях допустимо, но в судебной практике приоритет остается за повестками, как самым надежным способом извещения участников спора.

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Из материалов административного дела, рассмотренного Верховным судом, следует, что водитель автомобиля Kia Апозян А.С. не выполнил требование полицейского пройти медосвидетельствование в медицинском учреждении, за что мировой судья назначил ему штраф в размере 30 000 руб. и лишил водительских прав на полтора года. Это решение поддержал и Кассационный суд, и дело дошло до Верховного суда, который более тщательно стал разбираться в обстоятельствах предполагаемого нарушения.

Было или не было?

Водитель и его адвокат утверждали, что никакого отказа не было, медосвидетельствование ему и не предлагали проходить. Тут показания водителя и сотрудников полиции расходятся. Сам Апозян говорит, что был абсолютно трезв, тем не менее инспектор — (в протоколе указано несколько признаков опьянения, в том числе и запах алкоголя изо рта) предложил ему подышать в алкотестер. Прибор показал нулевой результат, это есть в материалах дела, но инспектор не успокоился и продолжил водителю на месте сдать… анализ мочи, что процедурой вообще не предусмотрено. Водитель, разумеется, отказался. А в протоколе инспектор записал, что водитель отказался пройти процедуру медосвидетельствования.

Сейчас трудно судить о том, какая из сторон лукавит, но Верховный суд обратил внимание на то, что ни понятые на судебное заседания вызваны не были, ни видеозапись о направлении и отказе от медосвидетельствования представлена суду не была. Из подразделения ДПС сообщили, что запись была удалена из хранилища. Таким образом установить, что отказ действительно был, не представляется возможным. Кроме того, ВС обратил внимание, что мировой судья провел заседание в отсутствие ответчика, причем уведомил того о рассмотрении дела по СМС. Однако в пункте 6 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года разъяснено, что СМС-уведомления допускаются лишь в том случае, если есть согласие лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Такого разрешения Апозян не давал.

Вердикт Верховного суда

ВС посчитал, что Апозян А.С. не был должным образом извещен о дате рассмотрения дела мировым судьей, а значит, нарушено право на его защиту. Кроме того, как было сказано выше, мировой судья не проверил как следует законность действий сотрудников полиции, и вина водителя не является доказанной.

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В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица, — отмечено в материалах дела.

В связи с этим, Верховный суд удовлетворил жалобу Апозяна А.С., постановление мирового судьи и судьи Второго кассационного суда отменил и производство по данному делу прекратил.