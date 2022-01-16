Это устройство производитель показал на выставке CES, но мало кто обратил на него внимание.

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Потому что это не то, чего ожидаешь от серьезного производителя — не люксовый автомобиль Bugatti, а скутер, способный развить скорость до 30 км/ч. Дебютировавший на выставке Consumer Electronics Show (CES) в начале года скутер Bugatti, по словам производителя, является «аэродинамическим, функциональным и премиальным», его рама сделана из магниевого сплава, на ней расположен портативный и легко снимаемый аккумулятор.

Он обеспечивает запас хода до 35 км на одной зарядке и развивает скорость 30 км в час при весе 58 кг. Скутер оснащен поворотниками и светодиодным экраном, на котором отображается режим езды, время работы батареи. Заряжается устройство за четыре часа от стандартной настенной розетки, которая есть в каждом доме.

В скутере предусмотрено три режима вождения — «Эконом», «Город» и «Спорт», а также доступна функция круиз-контроля. Устройство разработано совместно с компанией Bytech International.

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Интересно, что скутер оснащен двойной тормозной системой с электронной АБС на заднем колесе, что нечасто встречается на подобных устройствах. Электрический СИМ также имеет указатели поворота, подсвечиваемую «базу» и проекционный логотип монограммы «EB» сзади, созданный в свое время самим Этторе Бугатти и подчеркивающий роскошный стиль и люксовость устройства.

Стоит отметить, что это не первый электрический Bugatti, но первый электрический двухколесный Bugatti. Bugatti Baby II, который появился еще в 2020 году, имеет мощность 13,4 л.с. (10 кВт) и развивает максимальную скорость 70 км/ч. Но у него четыре, а не два колеса.

К сожалению, ничего не сообщается о стоимости СИМ, хотя и так понятно, что она приблизится к цене компактного автомобиля, ведь это не просто скутер, а элитарный скутер от Bugatti!