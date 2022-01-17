Простой на линии Lada Granta - 2 дня

Несмотря на нехватку машин у дилеров, на АВТОВАЗе объявлен простой 17 и 18 января для сборочно-кузовного производства Kalina, где выпускают Lada Granta. Копию приказа, подписанного исполнительным вице-президентом предприятия Михаилом Рябовым, опубликовал «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте.
В СКП Kalina (выпускает Lada Granta) 17 января не будут работать дневная и вечерняя смены, а 18 января — дневная смена. Это означает, что дилеры недополучат около тысячи автомобилей.
Это уже второй простой в этом году, ранее, 13 января, не работала вечерняя смена сборки, тогда не было собрано более 300 автомобилей.
Причины простоя не сообщают, но, по всей видимости, он снова связан с нехваткой электронных компонентов.
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