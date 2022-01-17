Простой на линии Lada Granta - 2 дня

17 и 18 января не будут работать несколько смен конвейера.

Материалы по теме На АВТОВАЗе снова не хватает электронных компонентов

Несмотря на нехватку машин у дилеров, на АВТОВАЗе объявлен простой 17 и 18 января для сборочно-кузовного производства Kalina, где выпускают Lada Granta. Копию приказа, подписанного исполнительным вице-президентом предприятия Михаилом Рябовым, опубликовал «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте.

В СКП Kalina (выпускает Lada Granta) 17 января не будут работать дневная и вечерняя смены, а 18 января — дневная смена. Это означает, что дилеры недополучат около тысячи автомобилей.

Это уже второй простой в этом году, ранее, 13 января, не работала вечерняя смена сборки, тогда не было собрано более 300 автомобилей.

Причины простоя не сообщают, но, по всей видимости, он снова связан с нехваткой электронных компонентов.