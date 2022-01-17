Простой на линии Lada Granta — 2 дня — журнал За рулем

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Простой на линии Lada Granta - 2 дня

17 и 18 января не будут работать несколько смен конвейера.

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На АВТОВАЗе снова не хватает электронных компонентов

Несмотря на нехватку машин у дилеров, на АВТОВАЗе объявлен простой 17 и 18 января для сборочно-кузовного производства Kalina, где выпускают Lada Granta. Копию приказа, подписанного исполнительным вице-президентом предприятия Михаилом Рябовым, опубликовал «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте.

В СКП Kalina (выпускает Lada Granta) 17 января не будут работать дневная и вечерняя смены, а 18 января — дневная смена. Это означает, что дилеры недополучат около тысячи автомобилей.

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Это уже второй простой в этом году, ранее, 13 января, не работала вечерняя смена сборки, тогда не было собрано более 300 автомобилей.

Причины простоя не сообщают, но, по всей видимости, он снова связан с нехваткой электронных компонентов.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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