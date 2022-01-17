Задержаны распространители паленого моторного масла

Мошенники ухитрялись работать с размахом на протяжении трех лет.

Три года злоумышленники сбывали контрафактное масло, незаконно маркированное товарными знаками известных брендов.

Полицейские провели контрольную закупку и приобрели более тонны смазочных материалов. Лабораторные исследования показали, что вся купленная продукция является фальсификатом.

Сбывали преступники поддельное масло на территории Сибирского федерального округа. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Новосибирска задержали троих подозреваемых. Предполагаемые организаторы — менеджер региональных торговых продаж и кладовщик. При обыске было изъято более 10 тонн фальсифицированной продукции. Ущерб правообладателям, по предварительным расчетам, превысил 6 млн рублей, сообщает МВД. Медиа.