Задержаны распространители паленого моторного масла

Три года злоумышленники сбывали контрафактное масло, незаконно маркированное товарными знаками известных брендов.
Полицейские провели контрольную закупку и приобрели более тонны смазочных материалов. Лабораторные исследования показали, что вся купленная продукция является фальсификатом.
Сбывали преступники поддельное масло на территории Сибирского федерального округа. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Новосибирска задержали троих подозреваемых. Предполагаемые организаторы — менеджер региональных торговых продаж и кладовщик. При обыске было изъято более 10 тонн фальсифицированной продукции. Ущерб правообладателям, по предварительным расчетам, превысил 6 млн рублей, сообщает МВД. Медиа.
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