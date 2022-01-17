Aurus Komendant: нам известны его характеристики

НАМИ получил Одобрение типа транспортного средства на полноразмерный внедорожник Aurus Komendant, информация об этом содержится в базе данных Росстандарта.

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Согласно опубликованному ОТТС, габаритные длина, ширина, высота внедорожника Aurus Komendant (отраслевой индекс — ЕМП-4124) составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база — 3100 мм, колея передних и задних колес — 1700 мм.

Транспортное средство заявлено как полноприводное, со снаряженной массой 3235 кг, максимальной — 3495 кг, в кузове изначально заложена возможность монтажа бронелистов. На автомобиле установлены шины размерности 255/55 R20.

Мест для сидения 4: 2 — первый ряд, 2 — второй. Конструкция кузова внедорожника предусматривает возможность бронировки.

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По силовой установке Komendant унифицирован с Senat и оснащен гибридной системой, в которую вошли 4,4-литровый битурбированный ДВС V8 НАМИ-4123 (598 л.с.), электромотор, который добавляет внедорожнику еще 28 кВт (38 л.с.), литий-ионная батарея и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач КАТЕ.

Действие данного Одобрения типа транспортного средства, согласно документу, распространяется на партию автомобилей из 150 штук.

Выпускать Коменданты будут в Москве на мощностях НАМИ и в Елабуге, на конвейере ООО «Аурус». Серийное производство внедорожника начнется в конце 2022 — начале 2023 года, а премьера ожидается уже в этом году, хотя официального подтверждения на этот счет нет.